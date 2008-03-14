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美聯儲年底或將提高利率
2016.10.24, 17:30, Monday 作者 本報編譯報道 [字号: ]

　　在美按揭買房下手要趁早
　　（本報編譯報道）受本周長期美國國債收益率上升，抵押貸款利率也相應攀升到更高的水平。通常，美國國債利率上升或下降是抵押貸款利率波動的最好指標之一。當國債收益率上升時，抵押貸款利率往往隨之上升。
　　隨著美國債券市場對美聯儲今年晚些時候的加息預期的加深，美國國債價格本周也相應降低，同時也將債券收益率推至四個月以來的高點。同時，投資者也在拋售債券，因為他們預計美聯儲將在今年年底前提高短期利率。同時，油價的上漲也推高了國債的收益率。
　　實際上，美國國債的收益率近半年來呈現觸底回穩的走勢。自從今年6月英國宣布脫離歐盟後，美國國債就從5月下旬的1.87%降低到七月上旬的1.37%。而自今年9月29日以來，國債收益開始回穩並穩步上升，從9月的1.56% 上升到10月14日的1.79%。但仍然遠低於今年最高2.24%的水平。
　　有團隊通過研究反映美國每周抵押貸款利率趨勢指數——Bankrate.com發現，美國有超過三分之二的專家認為抵押貸款利率將在未來一周繼續上升。在洛杉磯的金融機構Ohlbaum Macoy Capital Partners的信貸員米奇，曾經參與利率的調查成員之一，他指出68%的專家認為美國聯邦儲備理事會將12月升息，盡管他自己不這麼認為。
　　米奇說：“我認為市場各方將繼續增加加息的預期，直到今年12月。但如果12月份息，我感到非常驚訝”。
　　根據房地美(Freddie Mac)10月13日發布的最新數據顯示，美國30年期固定利率攀升至3.47%，升高了0.6%個百分點；而一個星期前的數據是3.42%，一年前的3.82%。除了9月的一個星期30年期固定平均上升3.5%，自6月下旬以來，一直低於這一利率水平。
　　而同時，房地美也公布了15年和5年期的利率。數據顯示，美國15年固定利率平均數是2.76%，平均增長了0.6個百分點。一個星期前是2.72%，一年前是3.03%。五年期可調整利率平均上升2.82%，平均上升了0.4個百分點。一個星期前是2.8%，一年前是2.88%。
　　房地美(Freddie Mac)首席經濟學家Sean Becketti在一份聲明中說：“本周10年期美國國債收益率繼續攀升，隨著越來越多的金融市場參與者預計市場在12月份一系列積極的經濟數據發布後加息。”同時， Sean Becketti 還表示：“在上周的調查顯示，30年期固定利率抵押貸款上升5個基點，上升至3.47%，這是在一個月裏的首次增長。盡管我們看到經濟活動加速，但消費者價格通脹及隱含的通脹預期仍然低於美聯儲希望維持的2%的目標。”
　　同時，抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association）的最新數據顯示，抵押貸款申請也在本周下降了。
　　還有，反映市場綜合指數總貸款申請量的一個指標——（The market composite index）在前一周下降了6%。再融資指數下降了8%，而購買指數下降了3%。
　　同時，抵押貸款活動的再融資份額占所有申請的62.4%。
美國抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association）首席經濟學家Mike Fratanton 認為：“上周抵押貸款利率升至一個月的最高水平，而再融資申請量降至六月以來的最低水平，這說明美聯儲加息12月份是有可能的。因為按曆史標准來看，抵押貸款利率仍然很低，但即使是抵押貸款利率溫和的增長，也足以顯著減少再融資申請量。”
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