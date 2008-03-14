蓋茨第23年蟬聯福布斯美國富豪榜榜首

【本報訊】《福布斯》雜志日前發布本年度“美國400富豪榜”。榜單顯示，微軟公司聯合創始人比爾·蓋茨第23年蟬聯榜首。

據報道，比爾·蓋茨的資產估計有810億美元。亞馬遜創始人傑夫·貝索斯以670億美元的身家躋身第二。伯克希爾·哈撒韋公司董事長巴菲特則15年以來首次占據第三名位置。

社交網站“臉譜”創始人馬克·紮克伯格以555億美元的身價排在第四。穀歌的兩名創始人拉裏·佩奇和謝爾蓋·布林則分居第九和第十位。

榜單還顯示，美國共和黨總統候選人特朗普從2015年的121位跌至156位，資產37億美元。

蓋茨淨資產的增長主要得益於其所持幾家上市公司股票的強勁表現，如加拿大國家鐵路公司(Canadian National Railway Company)，以及水處理、清潔、食品安全及蟲害控制產品制造商Ecolab。其實有很多人認為，蓋茨的財富都源於他所創立的微軟，其實並不是這樣子。在1986年微軟公開上市的時候，蓋茨持有微軟45%的股份，約合10億股。從1994年以來，他開始逐步拋售了很多股票，直至2014年，蓋茨早已不是微軟最大的個人股東，僅持有約3億股。

今天，蓋茨的財富來自於Cascade公司。從公布的文檔來看，它的投資至少包括持股加拿大國家鐵路、AutoNation Inc.、Berkshire Hathaway和Republic Services Inc。此外，他還曾一度持有Deere & Co、Liberty Global和Waste Management公司的大額股份。

就房地產而言，蓋茨持有幾家高檔酒店的股份，包括位於馬薩諸塞州劍橋的查理斯酒店、位於舊金山的麗思卡爾頓酒店以及四季豪華酒店。蓋茨還在懷俄明州擁有490英畝的大農場。另外，蓋茨的當前的大多數財富已經交給他的慈善基金掌握，其善款總額將近400億美元。

前二十之外，在IT互聯網行業受關注的人物中，喬布斯遺孀資產177億美元，名列第23；馬斯克116億美元，排名第34；穀歌董事長施密特113億美元排名第36；Uber創始人卡蘭尼克63億美元排名78。



