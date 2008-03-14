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海外華媒讚“莞香”歷久彌新
2016.09.16, 16:14, Friday 作者 香港文匯報 [字号: ]

　　（香港文匯報記者胡若璋、帥誠東莞報道）“血汗工廠”、“文化沙漠”等說法，一度讓東莞人覺得委屈，因為鮮為人知的是，東莞在文化建設上的投入之巨，幾乎無城能敵。9月7日，2016海外華媒高層走訪了東莞可園、展覽館以及中國沉香文化博物館等地，一行人在參訪中獲悉，近五年來東莞共投入50億元設立“文化東莞”專項資金，一邊力促傳統嶺南文化的復興，另一邊兼收並蓄吸納外來文化。
　　莞香莞草、可園、音樂劇、博物館等這些新老文化符號交織一起，極具東莞文化特色，也讓大家翻新了對東莞印象，感慨頗多。
　　以文化帶入產品，是本次海外華媒對東莞沉香產業發展最直觀的反映。在中國沉香文化博物館，一行人了解到，東莞沉香樹的種植已有1,600多年的歷史和四百多年的產業歷史。目前，東莞現存沉香古樹超過3萬株，種植面積近1,100公頃，數量超過90萬株，產業規模近15億元，並已初步形成收購、加工、交易一條龍的完整產業鏈。隨“莞香”製品的不斷發展，在東莞市形成了多個“莞香”交易市場，從香港出海分散到東南亞乃至世界各國。
　　來自菲律賓商報的社長助理王鴻瑜對記者說，此前只知道在印尼有沉香，此次走訪東莞之後收穫頗豐，亦了解到只要在中國的沉香，一律喚做“莞香”。所以不難理解，能夠以東莞的沉香來統一命名中國幾個省份的沉香，就足以說明莞香的歷久彌新。
特別值得一提的是，現在的東莞正大力發展民辦博物館，提升博物館對東莞社會經濟與城市轉型發展的貢獻率。在東莞市和莞商大會主辦方邀請下，9月7日，由香港大公文匯傳媒集團和海外華文傳媒合作組織成員組成的一支媒體參訪團，趕在2016世界莞商大會開幕前夕參觀採訪了廣東唯美陶瓷有限公司以及東莞農村商業銀行博物館。採訪團一行不僅近距離接觸傾聽了“莞商力量與風采”，同時還積極地對企業在海外的業務發展提出建議。

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